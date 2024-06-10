Казанский аэропорт временно приостановил отправку и прием воздушных судов. Ограничения вступили в силу с 08:02 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сказано в заявлении Росавиации.

31 мая и 3 июня казанский аэропорт уже закрывали из соображений безопасности. Тогда самолеты, направлявшиеся в столицу Татарстана, перенаправляли в аэропорты Поволжья и во Внуково.

В Росавиации не уточняют точную причину закрытия. Как правило, ограничения вводят до особого распоряжения, то есть до устранения угрозы.

В последний раз казанский аэропорт закрывали 3 июня. Тогда семь самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково).

Ранее, 31 мая, в Татарстане в течение нескольких часов не работали аэропорты Казани и Нижнекамска. Причиной стал украинский беспилотник, который был сбит средствами ПВО.