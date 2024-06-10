С 7 июня сняты ограничения, препятствующие поставкам казахстанской продукции на рынок Турции, сообщает Министерство сельского хозяйства Казахстана.

Ограничения касались животноводческой и птицеводческой продукции из Казахстана. Запрет на ввоз продукции птицеводства действовал с 2005 года, а ограничения, связанные с ящуром и нодулярным дерматитом, были введены в 2016 и 2022 годах соответственно.

Решение об отмене ограничений было принято в результате двусторонних переговоров между вице-министрами, которые состоялись в рамках 91-й сессии Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) в мае текущего года.

«Турецкая сторона проанализировала отчеты, которые Казахстан подал в ВОЗЖ. Они высоко оценили усилия и меры нашей страны для борьбы и ликвидации указанных заболеваний. Данное решение открывает новые перспективы для агробизнеса Казахстана и возможности по согласованию ветеринарных требований к продукции животноводства. Это станет значимым шагом в укреплении торговых отношений между странами» — сообщили в казахстанском ведомстве.

Следующим этапом для продвижения казахстанской животноводческой продукции станет согласование ветеринарных требований. Эти вопросы министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров обсудит во время визита в Турцию в августе этого года.

В настоящий момент в Казахстане действуют ограничения на ввоз мяса из стран-участниц ЕАЭС и третьих стран из-за угрозы опасных инфекций. Ограничения введены для предотвращения ввоза и распространения возбудителей особо опасных болезней, в том числе общих для человека и животных.