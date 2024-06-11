В горах Северной Осетии разбился российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Самолет, как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, выполнял учебный полет.

«Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб», — сообщили в министерстве.

Телеграм-канал Baza написал, что самолет потерпел крушения из-за удара о скалу. Это произошло в ночь на вторник неподалеку от поселка Горный Дзуарикау, находящийся между Владикавказом и аннексированным РФ регионом Грузии Самачабло.

В ведомстве отметили, что предположительная причина крушения истребителя — техническая неисправность.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 используется для точных авиаударов по объектам в неглубоком тылу противника, а также для борьбы с воздушными целями. Экипаж состоит из двух человек.