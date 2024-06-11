Финские власти подозревают, что российский военный самолет без разрешения вошел в воздушное пространство Финляндии 10 июня. По данным Минобороны скандинавской страны, нарушение произошло в Финском заливе недалеко от прибрежного города Ловииса на юго-востоке страны.

По информации финского портала Yle, российский самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут и в какой-то момент оказался на 2,5 км внутри финской территории.

«Мы серьезно относимся к этому предполагаемому нарушению территориальной целостности и немедленно начали расследование», — заявил министр обороны Антти Хяккинен. Политик добавил, что расследованием этого дела занимается Пограничная служба Финляндии.

Также МИД страны потребовал объяснений о полете самолета от российского посольства в Хельсинки.

Предыдущее подтвержденное нарушение воздушного пространства Финляндии со стороны России произошло в августе 2022 года, когда два российских истребителя МиГ-31 примерно на две минуты вторглись в воздушное пространство Финляндии недалеко от города Порвоо. Текущее нарушение воздушной границы страны — первое с тех пор, как Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что провело в регионе запланированные полеты стратегических бомбардировщиков Ту-95мс и Ту-22м3 над акваториями Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. В ведомстве уточнили, что все полеты самолетов России прошли с соблюдением международных норм, регулирующих использование воздушного пространства, в том числе Финляндии.

Ранее власти Финляндии, Эстонии, Литвы и Латвии жаловались на то, что российские военные намеренно создают помехи GPS-сигналам в зоне Балтики, что серьезно затруднило авиасообщение в регионе. Власти РФ не подтвердили сообщения балтийских стран, отвергая свою причастность.