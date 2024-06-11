Хуситы сообщили, что обнаружили в стране подпольную «американо-израильскую шпионскую ячейку» и арестовали всех ее членов. Это заявление появилось через несколько дней после того, как повстанцы задержали около десятка сотрудников ООН.

По словам Абдель Хакима Аль-Хайвани, главы разведки хуситов, в предполагаемую ячейку входили бывшие сотрудники посольства США в Йемене.

«Американо-израильская шпионская ячейка десятилетиями осуществляла шпионскую и диверсионную деятельность в официальных и неофициальных учреждениях в пользу врага», — заявил чиновник.

«Члены шпионской ячейки и американские офицеры использовали свои должности в американском посольстве для осуществления подрывной деятельности. После того как американское посольство покинуло Сану, члены шпионской ячейки продолжали осуществлять свои подрывные планы под прикрытием международных организаций и организаций ООН», — добавил глава хуситских спецслужб.

Официальные лица израильского правительства пока не прокомментировали утверждения йеменцев. В ООН отказались комментировать обвинения, однако пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что агентство работает над освобождением 11 задержанных сотрудников, которые работают в пяти различных агентствах ООН и в аппарате посланника ООН по Йемену.

В ходе рейдов на прошлой неделе разведка хуситов также задержала трех сотрудников финансируемой США группы «Национальный демократический институт» и трех сотрудников местной правозащитной группы, пишет агентство Reuters.

Телеканал хуситов «Аль-Масира» разместил в своем Telegram-канале серию видео, на которых якобы показаны признания некоторых из арестованных. Судя по всему, признания были выбиты под пытками.

Поддерживаемые Ираном хуситы в ноябре 2023 года начали атаки на международное судоходство в Красном море в рамках солидарности с палестинцами в Газе. Изначально хуситы утверждали, что атакуют только суда, связанные с Израилем. Однако позже под удар стали попадать суда, так или иначе связанные с США и Великобританией.

Это не первая волна шпиономании в Йемене. Уже более трех лет хуситы удерживают около 20 йеменских сотрудников посольства США в Сане. Дипмиссия приостановила свою работу в 2014 году.