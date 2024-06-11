Россия готова к пересмотру своей ядерной доктрины, поскольку НАТО и США совершают «эскалационные действия». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я могу сказать только то, что обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, и те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения, ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями», — цитирует дипломата российское агентство ТАСС.

Рябков также отметил, что Москва не намерена заблаговременно обнародовать изменения в условиях применения ядерного сдерживания.

Принятые в 2020 году «Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания» включают всего четыре условия.

Получение достоверных сведений о старте атакующих территорию РФ или ее союзников баллистических ракет; применение против России или союзников ядерного или другого оружия массового поражения; действия противника против критически важных объектов государственного и/или военного значения; нападение на РФ без оружия массового уничтожения, однако угрожающее российской государственности.

При необходимости, также гласит документ, российский президент может принять решение о «ядерном ответе», проинформировав другие страны.

Ранее тему изменения ядерной доктрины упоминал сам президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). При этом он отметил, что на данный момент не видит оснований для применения ядерного оружия в связи с войной в Украине.

Также, по словам Путина, у Москвы на данный момент нет основания для применения ядерного оружия против Украины. Он отметил, что этот сценарий возможен только при возникновении угрозы суверенитету и территориальной целостности страны.

Президент России также считает, что Вашингтон не ответит РФ на ее гипотетический удар по Европе.

«Европейцы должны задуматься, ввяжутся ли американцы в обмен ядерными ударами на уровне стратегический вооружений, если не будут существовать те, с кем мы обменяемся ударами. Я очень сомневаюсь», — заявил Путин.