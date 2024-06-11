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Министр Фидан раскритиковал Израиль на саммите БРИКС
Глава турецкой дипломатии обвинил Израиль в «оккупации, вторжении, массовом перемещении, этнических чистках и военных преступлениях» на палестинских территориях
Министр Фидан раскритиковал Израиль на саммите БРИКС
Хакан Фидан на саммите БРИКС / Фото: МИД Турции / Others
11 июня 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на встрече министров иностранных дел БРИКС. Как стало известно из дипломатических источников, министр резко осудил действия Израиля в секторе Газа с октября 2023 года и их последствия для глобального порядка.

«Из-за лицемерия и стратегической близорукости некоторых погибло более 36 000 палестинцев, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, а сектор Газа находится на грани полного уничтожения. Оккупация Израилем палестинских территорий сопровождается вторжением, массовым перемещением, этническими чистками и военными преступлениями», — заявил он.

Фидан отметил, что принятая Советом Безопасности ООН резолюция о прекращении огня, предложенная США, является «положительным шагом, но недостаточным». «Невозможно говорить о безопасности ни Израиля, ни Палестины пока не будет реализовано решение о двух государствах», — подчеркнул он.

Министр также подчеркнул, что события в Газе за последние восемь месяцев, происходящие на глазах у всего мира, явно демонстрируют эрозию норм и ценностей. Фидан заявил, что нельзя допускать управления международным порядком на основе двойных стандартов. Он призвал к большему международному сотрудничеству и дипломатии вместо конфликтов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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