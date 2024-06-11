Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил о направлении законопроекта о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, на отзыв в правительство. Соавтором проекта выступил его однопартиец Сергей Обухов.

«Законопроект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, готов и внесен мной и коллегой Обуховым на официальный отзыв в правительство», — написал Матвеев в Telegram-канале. Он отметил, что постарался учесть все замечания, чтобы «не запрещать шарфы, кепки, солнцезащитные очки и костюмы Дедов Морозов».

Документ предусматривает штрафы от 10 до 15 тыс. рублей за нахождение в общественном месте с закрытым лицом, не позволяющим идентифицировать личность. При повторном нарушении штраф увеличится до 30 тыс. рублей. Исключения составляют случаи, когда лицо закрыто по медицинским показаниям, в связи с трудовой деятельностью, а также зимняя и летняя одежда.

О подготовке законопроекта о запрете ношения одежды, закрывающей лицо, Матвеев сообщил в середине апреля. Он подчеркнул, что одна из целей законопроекта — профилактика «радикального исламизма». Как передает РБК, в МВД сообщили, что не располагают «сведениями о причинно-следственной связи ношения одежды, смоделированной в соответствии с религиозными правилами, и совершением противоправных деяний экстремистской направленности».

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев ранее поддержал инициативу, напомнив, что подобные запреты уже введены в ряде центральноазиатских стран.

До этого муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выразил опасение, что запрет на никаб может вызвать негодование у российских мусульман и предложил обсудить связанные с ношением никаба вопросы. Матвеев уточнил, что в проекте не будет упоминаний о «никабах, парандже и масках полинезийских племен», а мотивация законопроекта связана «исключительно с вопросами безопасности и идентификации личности».