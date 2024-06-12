Всемирный банк представил новый прогноз развития турецкой экономики в 2024-2026 годах. Согласно отчету «Перспективы мировой экономики», рост ВВП Турции в 2024 году составит 3%. Это на 1 п.п. меньше, чем банк прогнозировал ранее.

При этом показатели роста ВВП Турции по-прежнему опережают общемировые, которые, по оценке банка, составят 2,6%.

Банк также снизил прогноз роста ВВП на 2025 год — с 3,9%, прогнозировавшихся в январе, до 3,6%. Однако уже к 2026 году мировой регулятор ожидает от турецкой экономики резкого роста: по его оценке, ВВП вырастет сразу на 4,3%.

«Экономическая активность оставалась устойчивой в 2024 году благодаря значительному повышению минимальной заработной платы — пятому повышению с 2022 года — несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики», — говорится в отчете ведомства.

Всемирный банк обратил внимание, что ужесточение денежно-кредитной политики в Турции позитивно отразится на всей экономике страны. Ожидается, что это будет способствовать снижению макроэкономических рисков. Такая политика вкупе с сильным внутренним спросом и ростом чистого экспорта приведет к тому, что ВВП продолжит расти.

Всемирный банк также прогнозирует, что инфляция в Турции снизится в среднем до 29% в 2025 году.

Как передает TRT Haber, ожидается, что бюджетный дефицит в Турции останется высоким из-за расходов на помощь в восстановлении после землетрясений в феврале 2023 года.

11 июня президент Всемирного банка Аджай Банга встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром финансов Мехметом Шимшеком в Анкаре.

«У нас была продуктивная встреча с Аджаем Бангой, на которой мы обсудили Рамочную программу партнерства на 2024–2028 годы», — написал Шимшек в X.

Стороны обсудили сотрудничество Турции и Всемирного банка в таких областях, как преобразование энергетики, инфраструктура, поддержка малого и среднего бизнеса, а также развитие устойчивых городов, добавил министр.

Турция занимает второе место в мире и первое в регионе по размеру активного портфеля во Всемирном банке, подчеркнул Шимшек.