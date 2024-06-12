Согласно списку, составленному Международной морской организацией йеменское движение хуситов атаковало 28 судов в Красном море за первые пять месяцев года.

Агентство ООН, отвечающее за регулирование морского транспорта, собрало информацию о нападениях на торговые и коммерческие суда в период с 10 января по 7 июня.

В письме, направленном генсеком ООН Антониу Гутерришем главе Совбеза ООН представлен список нападений. Это письмо было направлено в рамках резолюции о регулярном сообщении о нападениях хуситов. С содержанием письма ознакомилось издание Middle East Eye.

Пострадали 28 судов, включая сухогрузы, танкеры, контейнеровозы, грузовые суда и танкеры для сырой нефти.

Девять судов плавали под флагом Маршалловых островов, а три — под флагом США. Другие были из Мальты, Барбадоса, Панамы, Белиза, Греции, Палау, Либерии, Сингапура и Португалии.

Инциденты в основном произошли в Аденском заливе и южной части Красного моря, а одно нападение произошло в Индийском океане.

В списке указано, что все атаки были осуществлены с помощью беспилотных летательных аппаратов. В большинстве инцидентов никто не пострадал и сколько-нибудь значительный материальный ущерб не был зафиксирован.

Заметным исключением стало нападение на судно True Confidence под флагом Барбадоса 6 марта, в результате которого три члена экипажа погибли и еще четверо были ранены. Экипаж был спасен с помощью спасательного плота военного корабля.

Атаки начались 19 ноября, когда хуситы захватили судно, перевозившее автомобили, «Гэлакси Лидер» в Красном море у побережья Ходейды.

Корабль принадлежит Великобритании и управляется Японией. Согласно публичным базам данных судоходства, ее право собственности связано с компанией Ray Car Carriers, основанной израильским магнатом Авраамом «Рами» Унгаром.