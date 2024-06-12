Страны НАТО, кроме Венгрии, обязуют к поставкам оружия Киеву, которые будут централизованно координироваться командованием альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время общения с прессой в Брюсселе.

«Мы видели, что США шесть месяцев согласовывали дополнительную помощь Украине. Мы также видим, что не все страны НАТО поставили оружие. Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными», — заявил Столтенберг.

По его словам, если поставки вооружений Украине будут долгом перед НАТО, страны — участницы блока будут использовать общие финансирование и командную структуру.

«Чем дольше идет война, тем важнее для нас предсказуемость, отчетность и справедливое распределение расходов», — отметил руководитель блока.

Столтенберг уточнил, что участие Венгрии будет ограничено взносами в бюджет, но от снабжения оружием и инструкторами Будапешт будет освобожден.

Столтенберг также анонсировал выделение Украине вооружений на 40 млрд долларов в год, план которого намечено согласовать на саммите НАТО в Вашингтоне 13 июня, где соберутся министры обороны стран-участниц.

«Это ключевой элемент пакета помощи Украине. <…> С начала конфликта страны НАТО предоставляли 40 млрд долларов военной помощи каждый год. Мы должны сохранить этот минимум столько, сколько потребуется», — подчеркнул он.

Кроме того, генсек альянса ожидает, что члены НАТО на предстоящем заседании «более четко» выскажутся в поддержку принятия Украины в военный блок.

Упомянул Столтенберг и угрозы использования ядерного оружия Москвой. Он предупредил, что альянсу необходимо привести в соответствие с ситуацией свои возможности в сфере ядерного сдерживания.