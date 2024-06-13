Количество вынужденно перемещенных лиц в мире достигло 120 млн в 2023 году, что является рекордным показателем за последние 12 лет, сообщило в четверг Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

УВКБ в своем отчете отмечает, что данная цифра отражает как новые, так и продолжающиеся конфликты, а также «неспособность разрешить давние» кризисы.

«Эта цифра делает глобальное перемещенное население эквивалентным по численности 12-й крупнейшей стране в мире, размером с Японию», — говорится в отчете.

Агентство указало на конфликт в Судане как на один из ключевых факторов роста, так как с апреля 2023 года в стране зарегистрировано более 7,1 млн новых перемещений, и еще 1,9 млн за пределами страны.

Кроме того, в отчете говорится, что миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома в прошлом году из-за ожесточенных боев в Демократической Республике Конго и Мьянме.

По оценкам Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), до 1,7 млн человек — 75% населения были перемещены в секторе Газа из-за «катастрофического насилия», при этом некоторые беженцы «были вынуждены бежать несколько раз».

«За этими суровыми и растущими цифрами скрывается бесчисленное количество человеческих трагедий. Эти страдания должны побудить международное сообщество к срочным действиям по устранению коренных причин вынужденного перемещения», — сказал в пресс-релизе Филиппо Гранди, верховный комиссар ООН по делам беженцев.

«Настало время, чтобы воюющие стороны уважали основные законы войны и международное право», — подчеркнул Гранди, добавив, что без сотрудничества и согласованных усилий по устранению конфликтов, нарушений прав человека и климатического кризиса цифры перемещенных лиц «будут продолжать расти, принося новые страдания».

Наибольшее увеличение числа перемещенных лиц произошло за счет тех, кто бежал от конфликтов, но остался в своей стране. Согласно данным Центра мониторинга внутреннего перемещения, это число достигло 68,3 млн человек, что представляет собой почти 50% рост за последние пять лет.