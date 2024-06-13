Апелляционный суд Великобритании постановил, что Аргентина должна выполнить решение суда и выплатить $1,5 млрд. Эти средства ЦБ страны должен выплатить зарубежным инвесторам за убытки по государственным ценным бумагам, привязанным к экономическому росту.

Решение суда стало серьезным ударом для правительства Хавьера Милея, которое борется с инфляцией, превышающей 300%, и усугубляющимся экономическим спадом. В прошлом году Милей начал свою «шоковую терапию» для спасения аргентинской экономики. Однако теперь юристы Аргентины отмечают: если Буэнос-Айрес будет вынужден выплатить сумму штрафа, она столкнется с трудностями при обслуживании части своего долга. Это может ослабить все реформы Милея.

В основе процесса лежит старое дело о дефолте Аргентины по долгу в размере $95 млрд в 2001 году. Это был один из самых тяжелых финансовых кризисов в аргентинской истории, за который теперь расплачиваться придется правительству Хавьера Милея.

Тогда для спасения экономики ЦБ Аргентины выпустил облигации, привязанные к ВВП, которые выплачивались, когда экономический рост страны достигал установленного порога. Они были частью программы реструктуризации от Международного валютного фонда (МВФ).

Спор возник после того, как Аргентина изменила базовый год для расчета роста в 2013 году. Хедж-фонды, в том числе HBK Master Fund LP, Hirsh Group LLC и Virtual Emerald International Ltd, утверждали, что Аргентина внесла изменения, чтобы избежать выплат по облигациям.

По словам юристов Аргентины, изменения были необходимы, чтобы избежать использования «устаревших показателей ВВП 1993 года» для расчета доходности по варрантам до 2035 года.

Теперь Аргентина должна выплатить держателям варрантов всю сумму.

«В соответствии с решением суда Аргентина теперь также должна публиковать данные по ВВП, необходимые для ценных бумаг за каждый год, начиная с 2014 года, чтобы можно было оценить выплаты за эти последующие годы», — заключили адвокаты истцов.