ПОЛИТИКА
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Израиль решил не возвращать палестинские деньги
Глава Минфина страны Бецалель Смотрич постановил удержать $35 млн налоговых поступлений Палестины и передать их израильтянам
Израиль решил не возвращать палестинские деньги
фото АА / Photo: AA
13 июня 2024 г.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич решил удержать около $35 млниз налоговых поступлений Палестины и передать их «‎израильским семьям, члены которых погибли в результате палестинских атак»‎.

Это решение нарушает налоговое соглашение между Тель-Авивом и Рамаллой, по которому Израиль собирает таможенные поступления от экспорта палестинских товаров и передает их Палестинской администрации. Израиль, в свою очередь, берет за сбор налогов комиссию в 3%.

Поступления оцениваются примерно в $220 млн каждый месяц и представляют собой основной источник дохода для Палестинской администрации на оккупированном Западном берегу.

На прошлой неделе Агентство внутренней безопасности Израиля предупредило, что политика израильского правительства в отношении Палестинской администрации может привести к ее краху. В частности, одностороннее решение Тель-Авива заморозить налоговые поступления палестинцам привела к тому, что в мае власти в Рамалле смогли выплатить только 50% заработной платы госслужащим.

На прошлой неделе Смотрич заявил, что его действия как главы Минфина связаны с тем, что палестинцы стремятся к международному признанию. Министр предупредил: если Палестинская администрация продолжит свои усилия по международному признанию государства и будет добиваться выдачи международных ордеров на арест израильтян за войну в Газе, Минфин Израиля прекратит перевод средств Рамалле.

В апреле Смотрич написал письмо премьер-министру Биньямину Нетаньяху, в котором призывал аннексировать и без того оккупированный Западный берег, чтобы не допустить создания Палестинского государства. Нетаньяху еще в 2019 году вынашивал идею аннексировать Иорданскую долину — часть территории Западного берега, идущую вдоль границы с Иорданией у Мертвого моря.

Под давлением международного сообщества и внутреннего раскола, премьер в итоге отказался от этого шага. Однако теперь радикалы не останавливаются на одной аннексии Газы, они требуют установить полный израильский контроль над всеми палестинскими территориями.

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