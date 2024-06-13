Россия могла намеренно применить «тактику голода» во время 85-дневной осады Мариуполя в начале 2022 года, что равносильно военному преступлению, говорится в анализе, представленном в Международный уголовный суд (МУС). Об этом пишет The Guardian.

Документ, представленный в МУС юристами Global Rights Compliance в сотрудничестве с правительством Украины, указывает на гибель 22 тыс. человек во время осады и захвата Мариуполя. В ходе осады мирные жители оставались без воды, газа и электричества, а температура падала ниже минус 10 градусов по Цельсию.

Партнер компании Global Rights Compliance Катриона Мердок заявила, что захват Мариуполя российской армией состоял из четырех этапов, во время которых подвергалась атакам гражданская инфраструктура города, были отключены поставки электроэнергии, отопления и воды, а также было отказано в эвакуации мирных жителей.

Мердок подчеркнула, что поэтапное нападение на Мариуполь свидетельствует о том, что Россия планировала захватить город без учета интересов гражданского населения, численность которого до войны оценивалась в 450 тыс. человек.

В досье указывается, что около 90% медицинских учреждений и домов в городе были разрушены или повреждены во время осады, а пункты раздачи продовольствия и маршруты эвакуации подвергались обстрелам.

В докладе ответственность за гибель тысяч мирных жителей в Мариуполе возлагается на высшие эшелоны российской власти.

Хотя третья сторона может подать документы в МУС, суд не обязательно принимает решения на основании этих документов. The Guardian отмечает, что голод и отказ в удобствах, необходимых для жизни гражданского населения, считаются военными преступлениями, но это остается относительно новой областью международного права, и до сих пор ни один предполагаемый преступник не был привлечен к ответственности.