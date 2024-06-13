Лидеры G7 достигли принципиальной договоренности о предоставлении Украине кредитов на сумму $50 млрд за счет процентов от российских суверенных активов, замороженных после вторжения РФ в соседнюю страну в 2022 году. Это политическое соглашение стало центральным событием первого дня ежегодного саммита лидеров G7, которых проходит на юге Италии. В саммите второй год подряд принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

На саммите Зеленский подписал 10-летнее соглашение о безопасности с Японией, согласно которому Япония предоставит Украине в этом году $4,5 млрд. Позже в тот же день Зеленский подписал долгосрочное соглашение о безопасности с президентом США Джо Байденом.

Согласно соглашению, подписанному Байденом и Зеленским, США и Украина будут работать вместе в течение следующих 10 лет для укрепления обороноспособности Украины, расширения обмена разведданными и оперативной совместимости, а также для поддержки экономического восстановления и энергетической безопасности Украины.

Соглашение также направлено на ускорение евроатлантической интеграции Украины и достижение мира на основе международного права и предусматривает ответственность России за ее действия. В случае нового вооруженного нападения России на Украину будут проведены консультации на самом высоком уровне для определения необходимых мер поддержки и санкций. При этом Байден уточнил, что США не станут отправлять войска на Украину, это не предусмотрено соглашением по безопасности.

«Это соглашение укоряет интеграцию Украины с европейским трансатлантическим сообществом. Оно также включает существенное обязательство со стороны Украины внедрять демократические, экономические реформы и реформы безопасности в соответствии с целями вступления в ЕС и программы реформ НАТО», — сказал Байден на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в четверг после подписания на саммите G7 в Италии двустороннего соглашения о безопасности.

Согласно плану, страны G7 предоставят Украине кредиты, которые будут погашены за счет прибыли, полученной от примерно 280 млрд долларов заблокированных средств, большая часть которых находится в Европе. Технические детали будут окончательно согласованы в ближайшие недели. На дискуссии о том, как использовать прибыль от российских замороженных активов ушло несколько месяцев.

Лидеры G7 также выразили обеспокоенность ситуацией на границе Израиля и Ливана и поддержали усилия США по обеспечению прекращения огня в секторе Газа. Они призвали Израиль воздержаться от полномасштабного наступления на южный город Газа Рафах «в соответствии с обязательствами по международному праву».