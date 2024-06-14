В ночь на 14 июня российская ПВО перехватила и сбила несколько десятков беспилотников, атаковавших различные регионы страны. Минобороны России сообщило, что два дрона были уничтожены над Белгородской и Волгоградской областями, шесть над Воронежской и Курской областями, семьдесят над Ростовской, один — над аннексированным Крымом.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки беспилотников в Морозовском районе было нарушено электроснабжение, оставив несколько населенных пунктов без света. В Морозовске расположен военный аэродром, который ранее атаковали 5 апреля, когда пострадали начальник штаба, сотрудники ФСБ и ОМОН, и один военный погиб.

В Воронежской области, по словам губернатора Александра Гусева, беспилотники атаковали нефтебазу, повредив резервуары с топливом. Гусев уточнил, что падение обломков дрона незначительно повредило неиспользуемый резервуар, возгорания не произошло, и пострадавших нет.

Остальные региональные власти пока не сообщали о последствиях.

Минобороны России утверждает, что за атакой стоит Киев, однако украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

Воздушные силы Украины сообщили об атаке со стороны России. По данным украинских военных, было запущено 14 ракет, из которых семь крылатых ракет Х-101/Х-555 были сбиты. Один «Кинжал» и три «Искандера» сбить не удалось. Также были уничтожены 17 беспилотников типа Shahed-135/131. ПВО сработало в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Российское Минобороны регулярно сообщает о сбитых дронах над территорией страны. В ночь на 8 июня ведомство заявило, что два дрона были уничтожены над Ростовской областью, один был уничтожен и два перехвачены над Белгородской областью. Над Брянской, Тульской областями и Северной Осетией также были сбиты по одному дрону. Три беспилотника уничтожены над Астраханской областью.