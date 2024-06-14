Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 15 июня отправится с рабочим визитом в Швейцарию, где примет участие в мирном саммите по урегулированию российско-украинской войны. После этого Григорян также посетит Париж, где проведет рабочие встречи, уточнили в пресс-службе Совбеза.

Визит Григоряна будет означать еще большее отдаление Армении от России, которую официально не пригласили на саммит. Ранее на этой неделе Ереван начал официальный процесс выхода из ОДКБ.

Президент РФ Владимир Путин 14 июня назвал идею проведения конференции без России «‎абсурдной»‎. В Киеве же уточнили, что планируют пригласить Москву на второй раунд саммита, первую же встречу они хотят провести без представителей России, чтобы выработать единую стратегию и согласовать «‎формулу мира»‎.

Президент Украины Владимир Зеленский продвигает собственный мирный план, который предписывает России полностью вывести свои войска с украинской территории на границы 1991 года, то есть деоккупировать не только Запорожье, Херсонщину, Донецкую и Луганскую области, но также и Крым. Кремль уже заявил, что ни в коем случае не будет обсуждать статус этих регионов, аннексированных Россией по итогам «‎‎референдумов» 2014 и 2022 годов.

10 июня президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что почти 90 стран и организаций, половина из которых из Европы, подтвердили участие в мирном саммите по Украине, который пройдет в эти выходные.

Президент Швейцарии заявила, что саммит будет направлен на поиск пути к возможному миру.

«Речь идет не о пропаганде. Речь идет об основе гуманитарной помощи, предоставляемой Швейцарией, основанной на содействии миру (и) предоставлении платформы для начала диалога», — отметила Амхерд.

Президент Швейцарии сообщила, что большинство участников будут лидерами стран, примерно половина из них будут представлены на уровне глав государств или правительств. Еще дюжина — от таких организаций, как ООН.

Ожидается, что на саммит прибудут президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Вице-президент США Камала Харрис примет участие от имени США.