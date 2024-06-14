Власти США задержали писательницу Эйлем Ток, которая бежала в США через Египет вместе со своим несовершеннолетним сыном Тимуром Джихантимуром, сбившим на насмерть человека в Стамбуле в марте этого года. Задержание было осуществлено по запросу Турции, сообщил в пятницу министр юстиции Йылмаз Тунч.

В заявлении, опубликованном главой ведомства в социальных сетях, говорится, что Минюст США проинформировал Турцию о том, что оба подозреваемых были задержаны в рамках договора об экстрадиции между двумя странами.

«Мы, как Министерство юстиции, внимательно следим за процессом», - сказал Тунч.

Происшествие с участием 17-летнего Тимура Джихантимура во время езды на роскошном внедорожнике родителей без водительских прав вызвало скандал в Турции. Джихантимур врезался в три квадроцикла в стамбульском округе Эйюпсултан, в результате чего пострадали пять человек, один из которых — Огуз Мурат Аджи — скончался от полученных травм.

После аварии Джихантимур покинул место происшествия, за ним приехала его мать, и около двух часов ночи они отправились в аэропорт Стамбула, чтобы вылететь в Египет.

В прошлом месяце Интерпол одобрил запрос Турции на выдачу «красного уведомления» для обоих подозреваемых.

В 1979 году Турция и США подписали договор о выдаче и взаимной помощи по уголовным делам для выдачи находящихся под следствием или обвиняемых в совершении преступления, осужденных за преступление или для исполнения назначенного судом наказания за преступление, совершенное на территории страны, направившей запрос об экстрадиции.