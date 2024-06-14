ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Фахреттин Алтун о неэффективности мирового порядка
Глава Управления коммуникаций Фахреттин Алтун в статье для Al Jazeera отметил, что международная система, сложившаяся после Второй мировой войны, не справляется с глобальными проблемами и вызовами
Фахреттин Алтун о неэффективности мирового порядка
Фахреттин Алтун / Others
14 июня 2024 г.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун подчеркнул, что система, построенная в интересах определенных стран, способствует конфликтам, оставляя на заднем плане мир и стабильность. Он указал, что война в Украине и нападения Израиля на Палестину демонстрируют неэффективность международной системы в решении региональных проблем.

«Международные акторы потеряли влияние после 2000 года, игнорируя многополярную и многомерную природу мировой системы. 2-3 сверхдержавы не могут определять международную систему. Необходима система, в которой учитываются интересы всех стран и народов», — заявил Алтун.

Алтун отметил, что G7, начавшаяся как экономический форум, стала важным игроком на международной арене. Он подчеркнул, что G7 и другие международные организации должны взять на себя ответственность за создание глобальной системы, соответствующей духу времени.

Он добавил, что международные правила часто нарушаются, приведя в пример атаки Израиля на Палестину. Алтун заявил: «Израиль за месяцы нападений убил десятки тысяч мирных жителей. Действия Израиля в Газе и других городах являются явными военными преступлениями».

Алтун подчеркнул важность роли Турции в глобальных миротворческих усилиях, отметив посредническую роль Турции в российско-украинской войне и инициативы в зерновом кризисе. «Турция продолжит вносить вклад в региональный и глобальный мир, стабильность и решение кризисов», — заключил Алтун.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us