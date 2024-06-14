Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун подчеркнул, что система, построенная в интересах определенных стран, способствует конфликтам, оставляя на заднем плане мир и стабильность. Он указал, что война в Украине и нападения Израиля на Палестину демонстрируют неэффективность международной системы в решении региональных проблем.

«Международные акторы потеряли влияние после 2000 года, игнорируя многополярную и многомерную природу мировой системы. 2-3 сверхдержавы не могут определять международную систему. Необходима система, в которой учитываются интересы всех стран и народов», — заявил Алтун.

Алтун отметил, что G7, начавшаяся как экономический форум, стала важным игроком на международной арене. Он подчеркнул, что G7 и другие международные организации должны взять на себя ответственность за создание глобальной системы, соответствующей духу времени.

Он добавил, что международные правила часто нарушаются, приведя в пример атаки Израиля на Палестину. Алтун заявил: «Израиль за месяцы нападений убил десятки тысяч мирных жителей. Действия Израиля в Газе и других городах являются явными военными преступлениями».

Алтун подчеркнул важность роли Турции в глобальных миротворческих усилиях, отметив посредническую роль Турции в российско-украинской войне и инициативы в зерновом кризисе. «Турция продолжит вносить вклад в региональный и глобальный мир, стабильность и решение кризисов», — заключил Алтун.