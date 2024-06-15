Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов на борту самолета после саммита G7 в Италии. Турецкий лидер заявил, что приветствует трехэтапный план перемирия в Газе, предложенный президентом США Джо Байденом, однако подчеркнул, что этого недостаточно, чтобы привлечь на сторону Палестины пять постоянных членов Совета Безопасности ООН. По словам турецкого лидера, этот аспект особенно важен.

Он также отметил, что Соединенные Штаты недовольны «растущей наглостью» Израиля, несмотря на отсутствие официальных заявлений. «Голоса, поднимающиеся из американских университетов, с улиц, от студентов и ректоров, показывают, что там уже начались определенные изменения. Это также вызывает серьезное беспокойство у Израиля. Теперь всем ясно, что так больше продолжаться не может», — заявил глава государства.

Эрдоган подчеркнул, что Байдену предстоит доказать искренность своих намерений относительно предложенного плана. «От Байдена, естественно ожидается, что он докажет, что этот план не является предвыборным ходом, а действительно и искренне направлен на прекращение резни в Палестине. Решение Совбеза — это один шаг, но его недостаточно. Мы все знаем, как Израиль игнорирует многие решения на бумаге. Байден также проходит испытание на искренность», — отметил президент Турции.

Отвечая на вопрос о так называемых «выборах», организованных террористической организацией в Сирии, Эрдоган заявил, что проводимую кампанию никак нельзя назвать выборами. «Имеется игра, организованная для легитимизации террористической организации и создания террористического государства в регионе», — подчеркнул турецкий лидер.

Он подтвердил, что Турция готова оперативно реагировать на любые попытки создания «террористического государства под носом» Турции. Эрдоган отметил, что министр иностранных дел Хакан Фидан обсудил эту проблему с российскими коллегами в Москве. «В Сирии у террористической организации PKK и других не будет возможности свободно действовать. Мы ни в коем случае не будем колебаться при принятии необходимых мер, чтобы не допустить этого», — заявил глава государства.