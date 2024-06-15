Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что агрессия России против Украины не свидетельствует о реальном интересе к миру.

«Неприемлемые требования Путина имеют целью легитимизировать вторжение и подорвать мирные усилия, тогда как Россия перевооружается и готовится к длительной войне. Агрессор не может диктовать условия прекращения огня», – подчеркнул Боррель.

Он напомнил, что условия мира изложены в Уставе ООН и резолюции Генеральной ассамблеи «о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире в Украине», которую поддержала 141 страна.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала мирных переговоров украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен отказаться от планов вступить в НАТО.

Путин также требует, чтобы права русскоязычных граждан в Украине были «в полной мере обеспечены», а все западные санкции против России были отменены.

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине, куда Россия не была приглашена и который РФ не признает как реальную мирную инициативу.

На саммите планируется обсуждение мирной формулы, ранее предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. В его плане содержится десять пунктов, включая отвод российских войск к границам 1991 года, возвращение аннексированного Крыма и выплату репараций Украине.

СМИ также сообщают, что одними из основных вопросов на саммите будут обмен пленными, а также энергетическая и продовольственная безопасность.

Турцию на саммите в Швейцарии будет представлять министр иностранных дел Хакан Фидан.