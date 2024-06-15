Швеция и Иран договорились об обмене заключенными, в результате которого был освобожден сотрудник внешнеполитического ведомства ЕС, шведский гражданин Йохан Флодерус. Он провел более двух лет в иранской тюрьме.

Флодерус был арестован в Иране в апреле 2022 года, когда возвращался из туристической поездки. Больше года о его судьбе ничего не было известно. Позже выяснилось, что его держат за решеткой по обвинениям в шпионаже, но суда над ним так и не было.

Также был освобожден Саид Азизи, имеющий шведское и иранское гражданство. Он был арестован в Иране в конце прошлого года и приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в деятельности, направленной против национальной безопасности.

В свою очередь, Швеция освободила иранца Хамида Нури, который был приговорен в 2022 году судом в Стокгольме к пожизненному заключению по обвинению в участии в массовых убийствах заключенных иранских тюрем в 1988 году по приказу тогдашнего верховного лидера Ирана аятоллы Хомейни. Нури был задержан в Швеции в 2019 году, когда прилетел туда как турист.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил об обмене 15 июня. Он отметил, что Иран использовал свою обычную тактику: в ответ на арест и приговор Нури взял шведских граждан в заложники, превратив их в «пешек в циничной переговорной игре».

Кристерссон подчеркнул, что властям Швеции пришлось принять «сложные решения» для достижения освобождения своих соотечественников. Посредником при заключении соглашения выступил Оман.