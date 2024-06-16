ТУРЦИЯ
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Турция испытала ракету, невидимую для РЭБ (видео)
В Турции успешно прошли испытания ракеты TOLUN в условиях интенсивных радиопомех
Турция испытала ракету, невидимую для РЭБ (видео)
Фото: TRT Haber / Others
16 июня 2024 г.

Турецкая компания ASELSAN успешно провела огневые испытания ракеты TOLUN в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Во время испытаний TOLUN точно поражала цели с помощью GPS-наведения, несмотря на наличие множества источников помех.

Миниатюрная бомба TOLUN, аналогичная американской МК-81, имеет дальность действия около 100 км при благоприятных условиях и весит около 113 кг. Бомба способна пробивать железобетон толщиной до 1 метра, что также было подтверждено в ходе испытаний. Она эффективна как против неподвижных, так и против движущихся целей.

Война в Украине показала, что системы РЭБ представляют серьезные препятствия для ракет с точным наведением на основе GPS. Источники сообщили газете Washington Post, что западному оружию приходится непросто против российской РЭБ.

HIMARS, Excalibur, JDAM и другие высокоточные ракеты, использующие GPS, часто отключаются или изменяют свою траекторию под воздействием российских РЭБ, что значительно снижает их точность. В настоящее время точность этих западных систем составляет лишь 10%, что серьезно сказывается на обороноспособности Украины, говорится в материале WP.

Турецкий производитель ASELSAN, в свою очередь, является пионером в сфере систем РЭБ. В частности компании принадлежит разработка системы Koral, которая не уступает западным и российским конкурентам.

Наработки в TOLUN будут применены для модернизации существующих ракет и учтены при создании новых. Кроме того, TOLUN можно будет интегрировать в турецкие беспилотники, такие как Akıncı, Aksungur и ANKA-3.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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