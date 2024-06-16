16 июня министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал высказывания Александра Лукашенко, сделанные накануне, «неприемлемыми» и «возмутительными», добавив, что они «звучат как откровенные антисемитские комментарии». Послу Беларуси в Израиле вручили ноту.

В пятницу, 14 июня, Лукашенко рассказал о ряде громких коррупционных дел в стране и пригрозил чиновникам самыми строгими мерами в случае выявления коррупции. Помимо этого, он выразил возмущение тем, что якобы большинство замешанных в «коррупционных преступлениях» в Беларуси – евреи. «Извините, я не считаю себя антисемитом, но более половины из них евреи. У них есть привилегии? Все народы, живущие в Беларуси, должны быть равны. Евреи, беларусы, украинцы, русские и поляки», — заявил Лукашенко.

Следует отметить, что это не первый раз, когда израильские власти выражают недовольство высказываниями президента Беларуси относительно евреев. В 2007 году израильские власти возмутились заявлением Лукашенко о том, что «евреи не заботятся о месте, в котором живут». Тогда министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни подчеркнула, что все страны должны бороться с антисемитизмом.