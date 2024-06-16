Киев пойдет на переговоры с Москвой «уже завтра», если РФ будет уважать территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ. Об этом в своем выступлении на мирном саммите в швейцарском Бюргенштоке заявил Владимир Зеленский.

«Сама ли она [Россия] этого [перемирия] захочет, либо ее заставит мировое сообщество — для нас не важно. Для нас важен результат — окончание этой войны и мир», — сказал президент Украины в ходе итогового общения с прессой в рамках международной встречи.

Он также упомянул присутствие Москвы на следующем мирном саммите, отметив, что участие РФ «будет означать, что они хотят мира и готовы закончить войну», цитирует агентство УНИАН слова Зеленского.

РФ отвергает возможность переговоров с Украиной, которые бы базировались на «формуле мира Зеленского», предлагая считаться с «реалиями на земле».

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин назвал свои условия для прекращения огня и перехода к переговорам.

Требования Кремля включают вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, признание суверенитета РФ над этими регионами, отмену всех санкций в отношении Москвы, наложенных в связи со вторжением в Украину, а также отказ от притязаний Киева на вступление в НАТО.