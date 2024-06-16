Израильский политик и бывший соратник Нетаньяху по партии «Ликуд» Моше Фейглин сослался на Адольфа Гитлера, призывая в телеинтервью изгнать из сектора Газа палестинцев, которых он назвал «исламо-нацистами».

В ходе дискуссии на 12-м канале Фейглин призвал израильтян к переселению в Газу и заявил, что Израиль должен превратить палестинскую территорию в «еврейскую Газу».

«Мы не гости в нашей стране, это наша страна, вся она», - сказал он в видеоролике, распространенном в воскресенье в израильских социальных сетях.

«Как сказал Гитлер: «Я не смогу жить, если останется хоть один еврей». Мы не сможем жить здесь, если хоть один исламо-нацист останется в Газе», — заявил израильский экс-депутат.

Фейглин представлял «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху с 2013 по 2015 год, после чего покинул партию и основал собственную ультраправую «Зехут» («Идентичность»).

Ранее в этом году он объявил о своем намерении баллотироваться против Нетаньяху на следующих выборах, заявив, что к этому решению его подтолкнули, как он сказал, «неудачи» Нетаньяху в управлении сектором Газа.

Нетаньяху уже более восьми месяцев ведет разрушительную войну в секторе Газа, в результате которой погибло более 37 тыс. палестинцев, а осажденный эксклав превратился в непригодные для жизни руины.