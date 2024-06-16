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В Минфине США ответили Путину
Министр финансов США объяснила, почему передача $50 млрд из российских активов Киеву не является воровством
В Минфине США ответили Путину
Джаннет Йеллен / Фото: Reuters / Others
16 июня 2024 г.

Министр финансов США Джанет Йеллен рассказала в телеэфире о 50 млрд долларов, предоставленных Украине мировыми лидерами из замороженных активов РФ, размещенных в западных странах.

Эти деньги призваны пойти на послевоенное восстановление Украины и противостояние продолжающемуся вторжению России.

После объявления о передаче средств Киеву на конференции G7 президент России Владимир Путин охарактеризовал этот шаг как «кражу» российских активов. Он пригрозил, что это «не останется безнаказанным».

Глава Минфина США Йеллен прокомментировала реплику Путина.

«Нет никаких оснований называть это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении. Они были заморожены. Инвестиции, которые были у России, уже достигли своего срока. Таким образом, средства России лежат в виде наличности, но они приносят доход <…>, на который Россия не имеет права», — отметила глава ведомства.

«Так что здесь нет никаких юридических проблем», — заключила Йеллен.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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