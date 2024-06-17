Председатель Китая Си Цзиньпин в частной беседе заявил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон пытается подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times (FT).

По ее данным, Си заявил о своих опасениях больше года назад, в апреле 2023 года. Глава Китая якобы отметил, что США пытаются обманом заставить Пекин вторгнуться на Тайвань, но «он не попадется на эту удочку».

Комментарии дают представление о взглядах Си на Тайвань — самый острый вопрос в отношениях между США и Китаем, пишет издание.

Несколько отставных китайских военных также сообщили газете, что Вашингтон пытается спровоцировать Пекин, поставляя оружие Тайваню и предпринимая другие меры, чтобы вовлечь Китай в военную конфронтацию.

В январе Цуй Тянькай, бывший посол КНР в Вашингтоне, заявил, что Пекин «не попадется в ловушку, которую кто-то, возможно, готовит для нас», намекая на США.

Замечание Си в беседе с главой Еврокомиссии — первый известный случай, когда китайский лидер сделал такое заявление иностранному лидеру, посылая через нее явный сигнал Западу. Си также отметил, что конфликт с США «разрушит многие достижения Китая и подорвет его цель достижения великого возрождения к 2049 году».

Ситуация в Тайваньском проливе остается крайне напряженной. В мае Китай жестко отреагировал на инаугурацию Лай Цзиндэ в качестве нового президента Тайваня. Пекин начал крупные военные учениями вокруг острова, а Минобороны и МИД КНР назвали Лая «опасным сепаратистом».

Вашингтон в ответ заявил, что намерен помогать Тайваню обеспечивать свою оборону в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем. Таким образом, Белый дом дал понять: нападение на остров будет означать нападение на США.