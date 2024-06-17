Китайское и филиппинское суда столкнулись в понедельник в районе спорных островов Спратли в Южно-Китайском море, сообщила береговая охрана Китая.

Согласно заявлению, филиппинский корабль снабжения вошел в воды у Второй отмели Томаса, затопленного рифа на островах Спратли, на который претендуют несколько стран.

Береговая охрана Китая заявила в социальной сети WeChat, что филиппинское судно проигнорировало неоднократные предупреждения и опасно приблизилось к китайскому судну, что привело к столкновению.

«Филиппины несут полную ответственность за это», - подчеркнули в китайском ведомстве.

Филиппины утверждают, что мелководье, расположенное менее чем в 200 морских милях (370 км) от их побережья, находится в пределах их международно-признанной исключительной экономической зоны.

В субботу вступили в силу новые правила китайской береговой охраны, которые позволяют задерживать иностранцев за предполагаемое вторжение в спорные воды Южно-Китайского моря.

Манила обвинила китайскую береговую охрану в «варварском и бесчеловечном поведении» в отношении филиппинских судов. Президент Филиппин Фердинанд Маркос назвал новые правила «очень тревожной» эскалацией конфликта.

Китай, в свою очередь, выступил в защиту этих новых правил. Представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что они призваны «лучше поддерживать порядок на море».

Китайские суда береговой охраны неоднократно использовали водометы против филиппинских катеров в спорных водах.

Помимо Китая и Филиппин, давние территориальные споры касаются также Вьетнама, Малайзии, Брунея и Тайваня. Эти споры считаются одной из горячих точек в Азии и деликатной линией разлома в соперничестве США и Китая в регионе, сообщает Associated Press.