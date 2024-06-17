Эскалация между Израилем и Ливаном достигла пика. На фоне ожесточенных обстрелов на прошлой неделе представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что продолжение атак со стороны Ливана может «‎вынудить» ‎Израиль начать наземную операцию против ливанской группировки.

«Возрастающая агрессия «‎Хезболлы» ‎подводит нас к грани того, что может стать более широкой эскалацией, которая может иметь разрушительные последствия для Ливана и всего региона», — заявил Хагари.

С начала мая «Хезболла» и Израиль резко усилили трансграничные удары. Израиль на прошлой неделе убил одного из командиров ливанской группировки Талеба Абдуллу — он стал самым высокопоставленным чиновником «‎Хезболлы»‎, убитым израильтянами в ходе боевых действий. «Хезболла» ответила массовым ракетным обстрелом северного Израиля — 12 июня она выпустила более 200 ракет.

Представители сил ООН в Ливане 16 июня предупредили, что существует «очень реальный» риск того, что дальнейший рост противостояния может спровоцировать Израиль на более широкий конфликт. Спецкоординатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Пласшерт и глава миротворческих сил ООН Арольдо Лазаро заявили, что они «глубоко обеспокоены» эскалацией на границе Ливана.

Официальные лица США также все больше обеспокоены тем, что между Израилем и Ливаном может разразиться полномасштабная война. В свете этих опасений Вашингтон направил в Бейрут и Тель-Авив Амоса Хохштейна, старшего советника президента США Джо Байдена. Его задача — попытаться отговорить ливанцев и израильтян от масштабной эскалации. За плечами дипломата уже есть опыт налаживания отношений между Ливаном и Израилем — так, в октябре 2022 года благодаря его активности обе страны договорились о разграничении морского шельфа.

Однако на этот раз ситуация осложняется тем, что Хохштейн ведет переговоры с правительством Ливана, но оно не имеет должного влияния на «‎Хезболлу»‎ — группировка может не прислушаться к заявлениям Бейрута. Израиль также ведет крайне противоречивую политику и уже не раз отказывался исполнять мирные призывы Вашингтона.