Эскалация между Израилем и Ливаном достигла пика. На фоне ожесточенных обстрелов на прошлой неделе представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что продолжение атак со стороны Ливана может «вынудить» Израиль начать наземную операцию против ливанской группировки.
«Возрастающая агрессия «Хезболлы» подводит нас к грани того, что может стать более широкой эскалацией, которая может иметь разрушительные последствия для Ливана и всего региона», — заявил Хагари.
С начала мая «Хезболла» и Израиль резко усилили трансграничные удары. Израиль на прошлой неделе убил одного из командиров ливанской группировки Талеба Абдуллу — он стал самым высокопоставленным чиновником «Хезболлы», убитым израильтянами в ходе боевых действий. «Хезболла» ответила массовым ракетным обстрелом северного Израиля — 12 июня она выпустила более 200 ракет.
Представители сил ООН в Ливане 16 июня предупредили, что существует «очень реальный» риск того, что дальнейший рост противостояния может спровоцировать Израиль на более широкий конфликт. Спецкоординатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Пласшерт и глава миротворческих сил ООН Арольдо Лазаро заявили, что они «глубоко обеспокоены» эскалацией на границе Ливана.
Официальные лица США также все больше обеспокоены тем, что между Израилем и Ливаном может разразиться полномасштабная война. В свете этих опасений Вашингтон направил в Бейрут и Тель-Авив Амоса Хохштейна, старшего советника президента США Джо Байдена. Его задача — попытаться отговорить ливанцев и израильтян от масштабной эскалации. За плечами дипломата уже есть опыт налаживания отношений между Ливаном и Израилем — так, в октябре 2022 года благодаря его активности обе страны договорились о разграничении морского шельфа.
Однако на этот раз ситуация осложняется тем, что Хохштейн ведет переговоры с правительством Ливана, но оно не имеет должного влияния на «Хезболлу» — группировка может не прислушаться к заявлениям Бейрута. Израиль также ведет крайне противоречивую политику и уже не раз отказывался исполнять мирные призывы Вашингтона.