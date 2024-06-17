Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о серьезных последствиях для Германии и НАТО, если они не поддержат Украину в ее оборонительной кампании против России, сообщает Der Standard.

«Если мы не будем продолжать поддерживать Украину, то рискуем столкнуться с тем, что войска Путина будут стоять на границе с Польшей. Война скоро будет на территории ЕС и НАТО», - заявила Бербок.

Она отметила, что почти невозможно подсчитать, во сколько Западу обойдется защита свободы и безопасности, но подчеркнула важность поддержки Украины.

«В конечном счете, речь идет об одном: поддержка Украины также удерживает войну вдали от нас», - отметила министр.

Бербок также выразила опасения по поводу возможных новых потоков беженцев.

«Если Украина больше не сможет защищать себя - и я говорю это тем, кто отказывается от поддержки, - то еще миллионы людей будут вынуждены бежать. В конце концов, кто добровольно будет жить под пытками и оккупацией?» - заявила она, напомнив, что более миллиона украинцев уже нашли убежище в Германии.

Министр подчеркнула, что поражение Украины было бы фатальным как для свободной Украины, так и для свободной Европы, и призвала всех партнеров по всему миру срочно передать дополнительные системы противовоздушной обороны.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия оказывает значительную военную помощь Киеву. Страна передала Украине современные зенитные ракетные комплексы Patriot, танки Leopard 2, самоходные артиллерийские установки PzH 2000 и широкий спектр другого вооружения и боеприпасов.