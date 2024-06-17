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Главный разведчик РФ поставил Украине ультиматум
Если Украина отклонит предложения Путина, следующие условия мира будут более жесткими, заявил директор СВР Сергей Нарышкин
Главный разведчик РФ поставил Украине ультиматум
Сергей Нарышкин / Фото: AP / Others
17 июня 2024 г.

Если Украина откажется от предложений российского президента Владимира Путина, следующие условия мира будут более жесткими, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью ТАСС.

«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», — сказал он.

Нарышкин также прокомментировал возможность появления военных баз США на территории Армении, заявив, что «пока об этом говорить рано». Это заявление связано с итоговым совместным заявлением заседания стратегического диалога Армения - США, где стороны выразили намерение укреплять взаимодействие в сфере безопасности и повысить статус сотрудничества до уровня стратегического партнерства.

14 июня Владимир Путин представил условия для начала переговорного процесса с Киевом, среди которых вывод украинских военных из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины, нейтральный статус страны и снятие западных санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение ультиматумом, а официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон счел условия Путина «неприемлемыми» с точки зрения Устава ООН, морали и здравого смысла.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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