Российско-узбекский миллиардер Алишер Усманов подал иск против швейцарского банка UBS Europe SE. По словам его адвокатов, по поводу сделок Усманова были сделаны необоснованные «уведомления», которые повлекли за собой расследования в отношении миллиардера.

Представители банка пока не комментировали эту ситуацию.

«Мы подали иск против UBS Europe SE во Франкфурте от имени лично господина Усманова, чтобы суд установил основные факты и ответственность банка за нанесенный ущерб», - заявил адвокат Питер Гаувайлер, представляющий интересы Усманова.

«Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне и Совет ЕС вынесли множество ошибочных решений, за которые UBS несет частичную ответственность. В частности, речь идет об уведомлениях о якобы подозрительных сделках, которые использованы в качестве инструмента уголовного преследования и санкционной политики Евросоюза», — добавил юрист.

Представители Усманова заявили также, что действия UBS привели к финансовым потерям и «огромному ущербу» репутации бизнесмена.

«Принимая во внимание ущерб, нанесенный репутации господина Усманова, и стоимость затронутых <…> активов, последствия для UBS могут быть «подобны цунами», - заявил Гаувайлер.

Франкфуртский филиал банка UBS в период с 2018 по 2022 годы направил соответствующим ведомствам Германии более десяти уведомлений об операциях Усманова.

В ноябре 2022 года немецкие правоохранители пришли с обысками в филиалы UBS в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне в рамках расследования дела в отношении миллиардера. Власти ФРГ подозревали бизнесмена в отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов.