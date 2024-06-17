В понедельник израильская армия сожгла зал ожидания на палестинской стороне КПП «Рафах». В результате палестинцы в секторе Газа оказались отрезанными от внешнего мира. Об этом сообщили местные власти и СМИ.

В социальных сетях были опубликованы изображения полностью сгоревшего зала ожидания на контрольно-пропускном пункте между Газой и Египтом.

«Оккупационные силы повредили залы на КПП «Рафах», которые использовались местными жителями для выезда из сектора», - говорится в заявлении правительственной медиа-службы Газы.

Повреждения на КПП, единственном неизраильском пункте выхода палестинцев во внешний мир, могут привести к тому, что в ближайшем будущем он перестанет функционировать, и 2,2 млн палестинцев окажутся запертыми внутри осажденного эксклава.

Разрушение КПП происходит на фоне израильских атак на Рафах, включая район Филадельфийского коридора - демилитаризованной буферной зоны, которая проходит вдоль границы сектора Газа с Египтом.

6 мая израильская армия, несмотря на международные предупреждения, вторглась в Рафах, город на южной оконечности сектора Газа.

Тогда же — 40 дней назад — военные захватили и по сей день удерживали палестинскую сторону пограничного перехода «Рафах».

Переход является частью жизненно важного маршрута для доставки гуманитарной помощи в Газу.

С 7 октября 2023 года израильская война в Газе унесла жизни более 37 тыс. палестинцев. За восемь месяцев военных действий Израиля большая часть Газы превратилась в руины. 2,2 млн человек находятся внутри осажденной территории в условиях жесточайшей блокады продовольствия, чистой воды и медикаментов.