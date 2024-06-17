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Израиль убил еще одного журналиста
Израильские войска убили местного журналиста в Газе, доведя за текущую войну число погибших сотрудников СМИ до 151 человека
Израиль убил еще одного журналиста
Протестующие раскладывают жилеты журналистов, погибших в Газе, во время протеста против действий Израиля, Вашингтон / Фото: АА / Others
17 июня 2024 г.

В понедельник в секторе Газа израильскими войсками был убит местный журналист, сообщили местные власти. Таким образом общее число погибших работников СМИ с 7 октября прошлого года достигло 151 человека.

Погибший Махмуд Касем работал в одном из местных новостных агентств.

В заявлении, однако, не уточняется, как и где он был убит.

24 мая организация «Репортеры без границ», базирующаяся в Париже, заявила, что подала третью жалобу в Международный уголовный суд на военные преступления Израиля против журналистов.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде (ICJ), который в своем последнем постановлении приказал Тель-Авиву немедленно прекратить операцию в южном городе Рафах. Там более миллиона палестинцев укрывались от войны до 6 мая, когда израильские войска вторглись в город.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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