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Стрельба на границе между Кореями
Десятки северокорейских солдат пересекли демаркационную линию между враждующими странами
Стрельба на границе между Кореями
Фото: AP / Others
18 июня 2024 г.

Южнокорейские солдаты прибегнули к предупредительным выстрелам после пересечения десятками северокорейских военных границы между враждующими странами. Это второй такой инцидент за месяц. Об этом сообщили военные Южной Кореи.

В Сеуле отметили активизацию северокорейских строительных работ вдоль границы. Предположительно речь идет об установке противотанковых заграждений, укреплении дорог и установке мин.

Работы продолжаются непрерывно, несмотря на несколько взрывов мин, в результате которых погибло или было ранено неустановленное количество северокорейских солдат, добавили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

По данным ведомства, около 20-30 северокорейских солдат утром во вторник ненадолго пересекли военную демаркационную линию. По данным комитета, северокорейские солдаты отступили после предупредительных оповещений и выстрелов со стороны южнокорейских пограничников.

Аналогичная ситуация произошла неделю назад — тогда группа северокорейских солдат ненадолго пересекла линию разграничения. В Сеуле отметили, что инциденты произошли на разных участках границы. Военные также уточнили, что не считают пересечение демаркационной линиии намеренным и что северокорейские военные не открывали ответного огня.

По мнению южнокорейских военных, Северная Корея начала работы по укреплению границы в апреле, чтобы затруднить бегство граждан из страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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