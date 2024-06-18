На саммите в Брюсселе не удалось достичь оперативного соглашения по ключевым должностям ЕС. Больше всего споров вызвало назначение Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии (ЕК) на второй срок.

Консерваторы после своей победы на выборах в Европарламент претендуют на дополнительные должности. Потому они не спешат продлевать полномочия действующей главы ЕК.

Главы государств и правительств стран ЕС встретились на саммит в Брюсселе 17-18 июня, но так и не смогли окончательно договориться о заполнении ключевых должностей ЕС, уточнил председатель Евросовета Шарль Мишель. В конце следующей недели европейские лидеры соберутся на еще один саммит, на котором вновь будут обсуждаться ключевые посты.

Одним из спорных моментов было то, что консервативные партии, такие как немецкий блок ХДС/ХСС, хотели добиться сокращения срока полномочий глав ЕК и Евросовета. Вместо текущих пяти лет этот срок должен составлять 2,5 года, настаивают консерваторы. Это означало бы, что теоретически они могли бы претендовать на эту должность сами уже в 2026 году. Социал-демократы, по данным из переговорных кругов, отвергли это предложение.

Гражданско-консервативная партия стала самой мощной политической силой на выборах в Европарламент в начале июня, опередив социал-демократов и либералов. Поэтому считалось практически решенным вопросом, что ее главный кандидат — Урсула фон дер Ляйен — останется президентом ЕК еще на пять лет.

Однако другие консервативные партии оспаривают этот вопрос, напоминая о дипломатических проколах фон дер Ляйен. В частности, о скандале с закупкой вакцин на миллиарды евро по мессенджеру и о решении политика полететь в Израиль и выразить поддержку Тель-Авиву без согласования с другими лидерами ЕС.

Должность главы ЕК считается самой важной в иерархии ЕС. Председатель руководит примерно 32 тыс. сотрудников, которые, среди прочего, вносят предложения по новым законам ЕС и следят за соблюдением европейских договоров. Кроме того, он или она присутствует почти на всех крупных международных саммитах, таких как G7 или G20, от имени ЕС.