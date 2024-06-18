Президент России Владимир Путин прибыл в Пхеньян с государственным визитом, сообщают российские СМИ. В аэропорту его встретил лидер КНДР Ким Чен Ын. Визит продлится два дня, и 19 июня у Путина запланированы переговоры, включая личную встречу с Ким Чен Ыном.

В честь визита российского президента улицы Пхеньяна обвешаны российскими флагами, баннерами с фотографиями Путина и приветственными транспарантами на русском языке. В рамках визита запланирован торжественный концерт и подписание совместных документов, включая новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что новое соглашение обусловлено изменениями в геополитической обстановке и двусторонних отношениях, но не уточнил, включает ли оно сотрудничество в военно-технической сфере.

Последний раз Путин посещал КНДР в 2000 году. С тех пор северокорейские лидеры неоднократно посещали Россию, включая визиты Ким Чен Ира в 2001, 2002 и 2011 годах и Ким Чен Ына в 2019 и 2023 годах.

Перед визитом Путина в северокорейской газете «Нодон синмун» была опубликована его статья «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года», в которой отмечается поддержка КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине.

Западные СМИ сообщали, что Россия усилила военное сотрудничество с КНДР и получает северокорейские снаряды и ракеты для использования в боевых действиях в Украине. Представители США в ООН также заявляли, что российские войска используют северокорейские ракеты для ударов по территории Украины.