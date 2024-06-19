Израильская армия утвердила оперативные планы наступления в Ливане, чтобы устранить «Хезболлу».

«В рамках оценки ситуации были утверждены и проверены оперативные планы наступления в Ливане, а также были приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск на местах», — заявили в военном ведомстве.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац предупредил, что скоро будет принято решение о полномасштабной войне с «Хезболлой».

«Мы приближаемся к моменту принятия решения об изменении правил игры против «Хезболлы» и Ливана. В тотальной войне «Хезболла» будет уничтожена, а Ливан потерпит серьезное поражение», — подчеркнул министр.

Представитель правительства Израиля Давид Менсер также заявил, что Тель-Авив намерен добиться «возвращения израильтян в их дома на севере Израиля будь то дипломатическим или военным путем».

Группировка в ответ на воинственную риторику Тель-Авива заявила, что не прекратит атаки, пока в секторе Газа не будет объявлено прекращение огня. Кроме того, после заявлений Каца «Хезболла» опубликовала 9-минутное видео, на котором демонстрировала кадры Хайфы. Тем самым группировка намекнула на возможность атаковать город.

США и Франция пытаются предотвратить любую эскалацию. Посланник президента США Амос Хохштейн 18 июня направился в Бейрут и Тель-Авив, чтобы попытаться ослабить напряженность.

«Мы наблюдаем эскалацию в течение последних нескольких недель. И чего хочет президент Байден, так это избежать дальнейшей эскалации до более масштабной войны», — заявил Хохштейн.

18 июня дипломат встретился с главой ливанской армии, а после — со спикером парламента Набихом Берри, который возглавляет вооруженное движение «Амаль», союзное «Хезболле». Позже Хохштейн встретился с израильским руководством.

Пока неизвестно, удалось ли американскому посланнику добиться какого-либо прогресса на встречах. Как пишет агентство Reuters, основой для примирения Ливана и Израиля по-прежнему остается резолюция ООН 2006 года, положившая конец израильско-ливанской войне.