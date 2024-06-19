МВД России депортировало свыше 30 тыс. мигрантов за последние полгода. Об этом сообщила главный спикер ведомства Ирина Волк.

«[Это] почти в два раза больше, чем годом ранее», — отметила чиновница в публикации на платформе Telegram.

Волк добавляет также, что более 100 тысячам иностранных граждан было отказано во въезде в страну, и это, по ее словам, в полтора раза превышает прошлогодние показатели.

Она отчиталась о первых результатах оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024», которая была запущена почти неделю назад.

Согласно Волк, за эту неделю российская полиция предотвратила более 50 тыс. правонарушений в сфере миграции, а порядка 9 тыс. иностранцев были выдворены за пределы РФ, при этом около 11 тыс. получили запрет на въезд в страну.

Кроме того, чиновница упомянула более 6 тыс. уголовных дел, связанных с трудовой деятельностью мигрантов и порядка 2 тыс. дел о нелегальной организации миграционных процедур.

Резкое ужесточение мер по отношению к трудовым мигрантам в России со стороны властей началось в конце марта этого года. Это последовало за трагедией в столичном концертном зале «Крокус Сити Холл», когда группа вооруженных мужчин в масках расстреляла посетителей концерта, из-за чего погибли 145 человек.

Несколько граждан Таджикистана были задержаны тогда по подозрению в причастности к теракту.

На этой неделе в России также приняли законопроект о новом режиме высылки нелегальных мигрантов. Согласно новым регуляциям, будет создан специальный реестр иностранцев, которые будут лишены прав на смену места жительства, заключение брака, управление транспортом и открытие банковских счетов. Законопроект также предлагает контроль иностранцев при помощи как документов, так и геолокационных средств.