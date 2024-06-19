Международная кампания за отмену ядерного оружия (ICAN) призывает ядерные державы мира прекратить нагнетать напряженность. Новый доклад организации свидетельствует о резком росте мировых расходов на ядерное оружие. В отдельном докладе Международная кампания за отмену ядерного оружия (ICAN) сообщила, что девять ядерных держав потратили на свои арсеналы в 2023 году в общей сложности 85,4 млрд евро. Базирующаяся в Женеве коалиция борцов за разоружение получила Нобелевскую премию мира в 2017 году.

По словам представителей группы, цифры показывают, что в 2023 году глобальные расходы на ядерное оружие увеличились на 10 млрд евро по сравнению с 2022 годом, причем 80% этого увеличения приходится на США.

«За последние пять лет наблюдается заметная тенденция к увеличению объема средств, выделяемых на разработку этого самого бесчеловечного и разрушительного оружия», — сказала Алисия Сандерс-Закре, координатор по вопросам политики и исследований в ICAN.

По ее словам, следующим по величине трат был Китай с 11 млрд евро, а Россия заняла третье место, потратив порядка 7,7 млрд евро.

«Все эти деньги не благоприятствуют глобальной безопасности, а, напротив, угрожают людям, где бы они ни жили», — сказала Сандерс-Закре.

Девять государств мира, обладающих ядерным оружием, продолжают модернизировать свое ядерное оружие, укрепляя свою зависимость от такого средства сдерживания, заявил в понедельник шведский аналитический центр.

«Мы не видели, чтобы ядерное оружие играло такую заметную роль в международных отношениях со времен холодной войны», — сказал Вильфред Ван, директор программы по оружию массового уничтожения Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Ранее в этом месяце Россия и союзная Беларусь начали второй этап учений, направленных на обучение своих войск владению тактическим ядерным оружием, что на Западе рассматривают как попытку воспрепятствовать усилиям Запада по поддержке Украины.

По оценкам SIPRI, около 2100 развернутых боеголовок находятся в состоянии повышенной боевой готовности и размещены на баллистических ракетах, причем почти все они принадлежат России или США. Однако, согласно данным SIPRI, предполагается, что у Китая также есть несколько боеголовок, впервые приведенных в такое состояние.

«К сожалению, мы продолжаем наблюдать ежегодное увеличение числа ядерных боеголовок, находящихся в боевой готовности», — сказал Дэн Смит, директор SIPRI. Он добавил, что в ближайшие годы эта тенденция, скорее всего, усилится.

По данным SIPRI, Россия и США обладают почти 90% всего ядерного оружия. Объемы их военных запасов в 2024 году, судя по всему, останутся относительно стабильными, хотя Россия, по оценкам, развернула в оперативных силах примерно на 36 боеголовок больше, чем в январе 2023 года, добавляет организация.