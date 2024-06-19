Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню беспилотников и ракет на сумму около 360 млн долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности, которое входит в структуру Пентагона.

США обязаны по закону предоставлять Тайваню средства для самообороны, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений. Это вызывает постоянное недовольство Пекина, который считает Тайвань частью своей территории и усиливает военное давление на остров, в том числе проводя военные маневры.

«Продажа поможет повысить безопасность получателя и оказать содействие в поддержании политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе», – говорится в сообщении агентства Пентагона.

Ранее главный адмирал США в Тихом океане пообещал «беспилотную адскую зону» в Тайваньском проливе. План Hellscape, по словам высшего адмирала США в Тихом океане, призван отвлечь Китай и дать Соединенным Штатам время для ответных действий.

На саммите «Диалог Шангри-Ла» адмирал Сэмюэл Папаро, глава Индо-Тихоокеанского командования США, подчеркнул, что передовые беспилотные системы могут сыграть важную роль в сдерживании конфликта в Тайваньском проливе.

«Я хочу превратить Тайваньский пролив в беспилотную адскую зону, используя ряд секретных возможностей», — заявил Папаро.

«Я могу сделать их жизнь абсолютно несчастной на месяц, что позволит мне выиграть время для всего остального», — добавил адмирал.