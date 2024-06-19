Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан объявил о включении Революционной гвардии Ирана в национальный перечень террористических организаций.

Леблан отметил, что канадское правительство намерено «обеспечить отсутствие иммунитета для незаконных действий Ирана и его поддержки терроризма». В перечень террористических организаций также были внесены силы «Кудс», специальное подразделение Революционной гвардии Ирана.

Решение последовало после месяцев давления со стороны парламента и родственников жертв катастрофы самолета МАУ в Тегеране в январе 2020 года. В мае канадский парламент единогласно проголосовал за включение Революционной гвардии Ирана в список террористических организаций.

Ранее канадские чиновники объясняли нежелание принять это решение возможной угрозой мести со стороны Ирана. Однако Оттава уже запретила въезд десяткам тысяч иранских чиновников, включая ведущих членов Революционной гвардии.

В результате катастрофы самолета МАУ в Тегеране в январе 2020 года, сбитого иранской ракетой, погибли 85 граждан и постоянных резидентов Канады. В 2022 году Верховный суд провинции Онтарио постановил выплатить родственникам шести жертв катастрофы 107 млн канадских долларов (около 78,7 млн долларов США) плюс проценты. Летом прошлого года Канада, Швеция, Украина и Великобритания подали против Ирана иск в Международный суд ООН.