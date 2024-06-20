Ряд ведущих немецких политиков из блока ХДС/ХСС призвали сократить помощь украинским беженцам в Германии. По их словам, следует ограничить доступ к социальным выплатам, поскольку траты уже превысили все допустимые нормы. Вместо выплат депутаты предлагают направить украинцев через общую систему предоставления убежища — как это сделано для сирийцев, афганцев и других беженцев.

Политики объясняют свое предложение тем, что нынешняя ситуация становится «трудной для объяснения» избирателям.

Призывы от консерваторов прозвучали накануне встречи министров внутренних дел 16 земель страны и федерального министра внутренних дел. Некоторые депутаты открыто говорят, что Германия слишком привлекательна для граждан Украины, поскольку платит им больше, чем соседние страны.

С февраля 2022 года около 1,1 млн украинцев нашли убежище в Германии. Они имеют право на социальное пособие, известное как Bürgergeld, в размере €563 в месяц. Супружеские пары получают по €506 на человека, а дети имеют право на выплаты в размере от €357 до €471 в месяц в зависимости от их возраста. Немецкое государство также покрывает аренду жилья, отопление и здравоохранение.

В этом году правительство ФРГ выделит от €5,5 до €6 млрд на финансирование украинских беженцев, отмечает Минфин Германии.

Украинцам не нужно подавать заявление о предоставлении убежища в соответствии с директивой ЕС. Это позволяет им немедленно получить доступ к рынку труда — в отличие от соискателей убежища из Сирии, Афганистана, России и других стран. Для них правила гораздо более сложны, на получение статуса уходит гораздо больше времени, а соцвыплат по итогу эти беженцы получают меньше.

Томас Штробль, министр внутренних дел земли Баден-Вюртемберг, заявил, что нужно урезать выплаты и сделать так, чтобы на украинцев распространялись те же правила, что и на других беженцев.

«Вполне возможно, что причина, по которой у нас в Германии особенно много украинцев, в отличие от других стран, таких как Франция, в том, что у нас есть эти высокие социальные выплаты, которых больше ни у кого в Европе нет», — отметил политик.

Штробль не первый, кто озвучил эту идею. Ранее ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) также выступала за сокращение помощи беженцам. Правые, как ожидается, добьются значительных успехов на выборах в ФРГ. На недавних выборах в Европарламент АдГ заняла второе место, несмотря на сопутствующие скандалы.