Послы стран Европейского Союза согласовали 14-й пакет санкций против России, сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.

«Послы ЕС согласовали мощный и значительный 14-й пакет санкций», - говорится в сообщении председательства. Новые меры включают как целевые ограничения, так и меры по «закрытию дырок в прошлых пакетах санкций для повышения их эффективности».

Теперь санкционный пакет должен быть одобрен министрами всех государств ЕС, после чего он будет опубликован и вступит в силу. Еврокомиссия планирует ввести его в действие до начала переговоров о приеме в ЕС Украины и Молдавии, которые намечены на 25 июня.

Брюссельский портал EUobserver ранее опубликовал основные положения этого пакета со ссылкой на проект документа. ЕС намерен ввести ограничения на поставки сжиженного природного газа и импорт гелия из России. Также в пакет включены санкции против нефтяного танкерного флота и ограничение доступа к технологиям двойного назначения.

ЕС также планирует внести в черный список более 20 физических лиц и 22 юридических лица. Под ограничения подпадут основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев, основатель корпорации AEON Роман Троценко и генеральный директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский.

В список также войдут руководители оборонных предприятий, чиновники и энергетические компании. Ограничения в отношении физических лиц будут предусматривать запрет на въезд в ЕС и заморозку их активов в юрисдикции сообщества.