Народ Гваделупы уже четыре века живет под гнетом Франции. Об этом сообщил специальный представитель по международному сотрудничеству организации «Национальный альянс Гваделупы» Патрик Тасита. Он отметил, что те, кто выступает за независимость, сталкиваются с давлением со стороны Парижа.

«Наш альянс - это политическая организация острова Гваделупа, которая борется с колониализмом и за независимость. Ситуация в Гваделупе очень тяжелая. У нас ничего не производится, а если и производится, то все уходит во Францию. Мы надеемся на международное сообщество, но Франция пытается изолировать нас от внешнего мира», — сказал Тасита.

По его словам, народ Гваделупы использует все возможности, чтобы обрести суверенитет. Тасита подчеркнул, что Франция достигла своего могущества благодаря колониальным территориям: «Если не принимать во внимание территории, находящиеся под колониальным владением, Франция - маленькая страна, и мир должен это знать. У нас богатые ресурсы, и поэтому Франция не хочет уходить с нашей территории».

Тасита также отметил, что они полагаются на помощь Азербайджана: «Мы просим вас о помощи. Вас знает весь мир, и мы хотим, чтобы через вас весь мир узнал о нашей проблеме. Мы хотим быть независимыми, как другие страны. Это очень важно для нас»

Накануне власти Новой Каледонии задержали восемь человек по подозрению в организации беспорядков на архипелаге, сообщают французские СМИ в среду. Среди задержанных оказался Кристиан Тен, лидер движения за независимость Новой Каледонии.

Прокуратура сообщила, что операция проведена в рамках расследования предполагаемых преступлений, включая вооруженные ограбления и покушения на убийство, совершенные во время недавних беспорядков.

Беспорядки в Новой Каледонии, французском административно-территориальном образовании, начались в середине мая из-за протестов сторонников независимости, выступающих против конституционной реформы. Противники реформы считают, что расширение электората на провинциальных выборах ослабит избирательные возможности коренного населения канаков и усилит влияние Парижа.

Во Франции власть в Новой Каледонии представлена верховным комиссаром, назначаемым президентом республики, а исполнительная власть осуществляется местным правительством.