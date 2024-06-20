Ливанская группировка «Хезболла» предупредила Греческую Администрацию Южного Кипра (ГАЮК) о возможных последствиях в случае конфликта с Израилем. Лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла заявил, что остров может стать мишенью, если позволит Израилю использовать свои военные объекты при атаке на Ливан.

Президент ГАЮК Никос Христодулидис отверг эти угрозы. По его словам, Южный Кипр «никоим образом не вовлечен в военный конфликт». Европейский Союз также выразил поддержку Кипру, подчеркнув, что угрозы в адрес члена ЕС рассматриваются как угрозы всему союзу.

Южный Кипр имеет тесные отношения с Израилем и проводит совместные военные учения с еврейским государством. Вместе с тем Южный Кипр продолжает оказывать гуманитарную помощь Ливану и палестинцам в Газе. Недавно страна организовала морской коридор для доставки помощи в Газу.

Жители Южного Кипра выразили беспокойство в связи с угрозами «Хезболлы». «Мы не имеем никакого отношения к этой войне», — рассказала Reuters 62-летняя жительница Никосии Стелла Пататини.