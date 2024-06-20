Официальные лица США выражают серьезную обеспокоенность по поводу способности израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол» справиться с возможным ракетным обстрелом в случае полномасштабной войны с ливанской «Хезболлой».

Три американских чиновника сообщили CNN, что поддерживаемая Ираном группировка может преодолеть систему ПВО Израиля на севере страны.

«Мы оцениваем, что по крайней мере некоторые батареи «Железного купола» будут перегружены», — заявил высокопоставленный представитель администрации. Израильские официальные лица также выразили опасения, что «Хезболла» способна провести широкомасштабную атаку с использованием высокоточного оружия.

Ранее в этом месяце «Хезболла» опубликовала видео, в котором показано поражение батареи «Железный купол». Израильская пресса сообщила, что это, по-видимому, первый задокументированный случай успешного поражения системы. В армии Израиля заявили, что не осведомлены о каких-либо повреждениях системы, однако вместе с тем израильские официальные лица считают «Железный купол» уязвимым.

Американские чиновники отметили, что в случае полномасштабной войны Израилю понадобится поддержка в виде дополнительных систем ПВО и пополнения запасов «Железного купола», которые США готовы предоставить.

Официальные лица также сообщили, что Израиль планирует перебросить ресурсы из южной части сектора Газы на север страны в рамках подготовки к возможному противостоянию с «Хезболлой». Это происходит на фоне беспрецедентного роста напряженности на северной границе Израиля.

«Мы вступаем в очень опасный период», — заявил высокопоставленный американский чиновник. По его словам, небольшое предупреждение может иметь необратимые последствия. Чиновник добавил, что последствия войны между Израилем и «Хезболлой» могут быть разрушительными, учитывая арсенал ракет и беспилотников, которыми обладает ливанская группировка.

«То, что нам удалось удержать фронт так долго, было чудом», — сказал другой высокопоставленный американский чиновник, имея в виду усилия США по предотвращению перерастания противостояния Израиля и «Хезболлы» в полномасштабную войну.

Вероятность большой войны продолжает расти на фоне застопорившихся перспектив заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Израильские официальные лица сообщили США, что у них есть ресурсы для проведения наступления против «Хезболлы», если это потребуется.

Тем не менее американские официальные лица предупреждают, что атака на «Хезболлу» может привести к более широкой войне, которой, по-видимому, не хотят обе стороны.