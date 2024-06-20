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Украина объявила в розыск друга Путина
МВД Украины разыскивает Аркадия и Игоря Ротенбергов по обвинениям в финансировании действий по изменению границ, легализации имущества и уклонении от уплаты налогов
Украина объявила в розыск друга Путина
Аркадий Ротенберг / Фото: Reuters / Others
20 июня 2024 г.

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск российского бизнесмена Аркадия Ротенберга и его старшего сына Игоря Ротенберга. Согласно информации в базе розыска ведомства, они разыскиваются по статьям о «финансировании действий, совершенных с целью изменения границ», легализации имущества, полученного преступным путем, и уклонении от уплаты налогов.

Аркадий Ротенберг известен своей многолетней дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным. Они занимались дзюдо в одной секции с детства. Ротенберг подчеркивал, что их дружба «прошла испытание временем – больше чем 50 годами».

Как передает РБК, представитель Ротенбергов отказался от комментариев по поводу розыска со стороны Украины. В октябре 2022 года Украина ввела санкции против семьи Ротенбергов. В марте прошлого года украинский Минюст подал в суд с просьбой изъять в пользу государства активы, связанные с Аркадием и Игорем Ротенбергами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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